В Совфеде поддержали предложение создать реестр рекомендуемых для детей инфоресурсов

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой к Минпросвещения создать реестр рекомендуемых для детей информационных ресурсов.

«Дети сами шустрые и могут много чего найти. Это, наверное, больше полезно родителям», — отметил сенатор.

По его словам, родители смогут вместе с детьми пройтись по ресурсам и «посмотреть, что там полезного и интересного».

Рязанский добавил, что также такой список может стать определённым элементом контроля.

«Если полезные ресурсы ребёнка не интересуют, а интересует что-то другое и где-то, может быть, не очень полезное и даже вредное, то это ещё и элемент контроля. Так что я считаю это интересным», — заключил сенатор.

Ранее Анна Кузнецова призвала Минпросвещения создать реестр рекомендуемых для детей информационных ресурсов.

По её словам, реестром смогут пользоваться родители, «чтобы предложить своим детям для использования в образовательном процессе и не только».