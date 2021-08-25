Кузнецова призвала Минпросвещения создать реестр рекомендуемых для детей инфоресурсов

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала Минпросвещения создать реестр рекомендуемых для детей информационных ресурсов.

«Важным, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Минпросвещения как компетентного уполномоченного органа рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования в образовательном процессе и не только», — сказала Кузнецова.

Соответствующее предложение она высказала на президиуме Госсовета России по вопросам общего образования, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам.