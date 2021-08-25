Опрос: почти половина россиян планируют получить дополнительное образование за свой счёт в ближайший год

Почти половина россиян собирается получить дополнительное образование за свой счёт в ближайший год, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Пройти курсы или тренинги планируют 47% респондентов. Из них 36% надеются улучшить свои профессиональные навыки, 22% — расширить знания. Цель 20% — личностный рост. По словам 19%, они хотели бы сменить профессию или сферу деятельности.

Не намерены получать дополнительное образование за свой счёт в ближайшее время 28% участников исследования.

Готовность учиться на собственные средства в целом выше у граждан до 24 лет (52%), а среди людей старше 45 лет желающих 42%.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в комментарии Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без какого-то опыта и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.