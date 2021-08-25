Путин объявил благодарность коллективу «Союзмультфильма»

Российский лидер Владимир Путин объявил благодарность коллективу киностудии «Союзмультфильм».

Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента России коллективу федерального государственного унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», город Москва», — говорится в тексте.

В октябре 2020 года Путин своим распоряжением объявил ряд благодарностей, в том числе музыканту Юрию Лозе, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.