Путин объявил благодарность коллективу «Союзмультфильма»

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Российский лидер Владимир Путин объявил благодарность коллективу киностудии «Союзмультфильм».
Путин объявил благодарность коллективу «Союзмультфильма»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента России коллективу федерального государственного унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», город Москва», — говорится в тексте. 

В октябре 2020 года Путин своим распоряжением объявил ряд благодарностей, в том числе музыканту Юрию Лозе, за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

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