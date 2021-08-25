Аэропорт Нижнего Новгорода обслужил рекордное количество пассажиров

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Аэропорт Нижнего Новгорода обслужил в минувшие выходные рекордное количество пассажиров.
Аэропорт Нижнего Новгорода обслужил рекордное количество пассажиров
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что с 20 по 22 августа, когда проходили мероприятия в честь 800-летия города, было обслужено более 20 тыс. пассажиров.

Больше всего пассажиров прибыли из Москвы — почти 2,4 тыс. Далее следуют Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Анапа.

Москва, Петербург, города юга России, Калининград и Екатеринбург в лидерах и по числу пассажиров, улетевших из Нижнего Новгорода.

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью пользовалась Анталья, куда отправились более 1,9 тыс. человек.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.

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