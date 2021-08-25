Спасатели эвакуировали двух туристов с горы в Крыму

Спасатели эвакуировали двух туристов из района горы Алчак-Кая в Крыму.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Около 23:00 во вторник, 24 августа, в службу спасения поступили данные о заблудившемся туристе.

«По прибытии спасатели установили с пострадавшим телефонную связь, после чего обнаружили мужчину. Он находился на склоне горы с сильно сыпучим грунтом и сам спустится не мог», — заявили в ведомстве.

Впоследствии выяснилось, что на горе остался знакомый туриста, который тоже нуждался в помощи.

Спасательная операция продолжалась около полутора часов.

Отмечается, что мужчины не пострадали.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ка-32 эвакуировали двух подростков, которые отправились в поход на гору Сахарная и перестали выходить на связь.