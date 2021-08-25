В России более 4,5 млн детей отдохнули в лагерях летом 2021 года

Министр просвещения Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета по образованию заявил, что более 4,5 млн детей отдохнули в детских лагерях летом 2021 года.

«Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, была обеспечена работа детских лагерей и оздоровительных центров по всей стране, разумеется, с соблюдением санитарно-профилактических мер. Более 4,5 млн детей отдохнули в оздоровительных лагерях, это на 1,2 млн больше, чем в предыдущий год», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «большую роль... сыграла программа туристического кешбэка — возврата половины стоимости путёвки».

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков прокомментировал в беседе с RT ситуацию с детским туризмом в России.