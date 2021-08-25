Под Магаданом построят завод по обработке и утилизации мусора

В Магаданской области при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) в рамках концессионного соглашения построят завод по обработке и утилизации мусора, способный обрабатывать до 90 тыс. т твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в год.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РЭО.

«На встрече с Сергеем Константиновичем (губернатор региона Сергей Носов. — RT) мы обсудили строительство основного для Магаданской области комплекса, который включит в себя несколько объектов по обработке ТКО... Современный комплекс позволит региону в полном объёме выполнить требования национального проекта «Экология» в части обеспечения 100% обработки ТКО и снижения уровня захоронения меньше 50%», — заявил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Предполагается, что комплекс будет включать в себя объекты по сортировке, утилизации и переработке отходов, а также цивилизованного захоронения. Строительство запланировано на начало 2023 года. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей при объёме инвестиций в 2,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках экологического проекта «Мегабак» в Подмосковье на площадках для крупногабаритного мусора за время существования проекта жители региона сдали на переработку свыше 44 тыс. куб. м вторсырья.