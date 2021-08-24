В Подмосковье собрали более 44 тысяч кубометров вторсырья

В рамках экологического проекта «Мегабак» в Подмосковье на площадках для крупногабаритного мусора за время существования проекта жители региона сдали на переработку свыше 44 тыс. кубометров вторсырья.

Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе регионального Министерства ЖКХ.

«Больше всего на площадки «Мегабак» жители привозят старую мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль... Все отходы с пунктов «Мегабак» напрямую направляются на переработку и в дальнейшем обретают вторую жизнь», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

Ознакомиться с местоположением площадок можно на интерактивной карте на сайтах проекта, Министерства ЖКХ Московской области и официальных порталах, участвующих в проекте округов.

Как сообщал сайт kp.ru, заммэра Москвы Пётр Бирюков ранее заявил, что за полгода при сортировке мусора в российской столице было выделено и направлено на переработку 482 тыс. тонн вторсырья.