В Подмосковье собрали более 44 тысяч кубометров вторсырья

Короткая ссылка
В рамках экологического проекта «Мегабак» в Подмосковье на площадках для крупногабаритного мусора за время существования проекта жители региона сдали на переработку свыше 44 тыс. кубометров вторсырья.
В Подмосковье собрали более 44 тысяч кубометров вторсырья
  • Pixabay

Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе регионального Министерства ЖКХ.

«Больше всего на площадки «Мегабак» жители привозят старую мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль... Все отходы с пунктов «Мегабак» напрямую направляются на переработку и в дальнейшем обретают вторую жизнь», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

Ознакомиться с местоположением площадок можно на интерактивной карте на сайтах проекта, Министерства ЖКХ Московской области и официальных порталах, участвующих в проекте округов.

Как сообщал сайт kp.ru, заммэра Москвы Пётр Бирюков ранее заявил, что за полгода при сортировке мусора в российской столице было выделено и направлено на переработку 482 тыс. тонн вторсырья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить