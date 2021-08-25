Риелтор рассказал, где выгоднее всего сейчас приобрести недвижимость

Гораздо выгоднее сейчас приобрести недвижимость не в новостройках, а на вторичном рынке жилья, заявил вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

«Ценовые плюсы новостроек с тех пор, как ввели эскроу-счета, нивелировались, потому что все застройщики вне зависимости от этапа строительства продают по конечной цене. При этом риск недостроя, заморозки, несдачи объекта по-прежнему остался. Поэтому выгоднее вторичка. Это более понятный, более быстрый и более прогнозируемый продукт», — объяснил он в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, при наличии необходимого количества средств ипотеку лучше не оформлять, однако накопленные средства часто инфляция съедает быстрее, чем человек сможет купить квартиру.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о продлении программы льготной семейной ипотеки до 31 декабря 2023 года. Оформить соответствующий кредит под 6% годовых смогут россияне с одним и более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го.