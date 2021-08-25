В Москве «жёлтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в ночь на 26 августа

«Жёлтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в ночь на четверг, 26 августа, в Москве.

«С 01:00 до 04:00 26 августа в столице объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Также «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Подмосковье — с 23:00 25 августа до 05:00 26 августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 26 августа, в Москве ожидается облачная погода с дождями и грозами.