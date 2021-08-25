В Москве 26 августа ожидаются дожди и грозы

В четверг, 26 августа, в Москве ожидается облачная погода с дождями и грозами, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра в Москве будет ложбинная, циклоническая циркуляция, поэтому будет облачно и дождь. Наиболее заметный дождь прогнозируется в ночь на четверг, будут даже условия для грозовой деятельности», — приводит его слова ТАСС.

По словам синоптика, температура воздуха 26 августа в российской столице составит +19...+21 °С.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что в четверг в столице пройдут самые интенсивные дожди — в общей сложности на город прольётся до 15 мм осадков.