Синоптик предупредил о сильных ливнях в Москве 26 августа
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- РИА Новости
«Москву начнёт накрывать завтра во второй половине дня, ближе к вечеру. Но самые интенсивные дожди прошумят в столице и окрестностях в четверг, особенно в ночь. В общей сложности на город прольётся до 15 мм осадков», — приводит ТАСС его слова.
Тишковец отметил, что в столице выпадет 20% месячной нормы осадков.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе.