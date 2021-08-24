Синоптик предупредил о сильных ливнях в Москве 26 августа

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в четверг, 26 августа, ожидаются сильные дожди.
Синоптик предупредил о сильных ливнях в Москве 26 августа
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Москву начнёт накрывать завтра во второй половине дня, ближе к вечеру. Но самые интенсивные дожди прошумят в столице и окрестностях в четверг, особенно в ночь. В общей сложности на город прольётся до 15 мм осадков», — приводит ТАСС его слова.

Тишковец отметил, что в столице выпадет 20% месячной нормы осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе.

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