Синоптик предупредил о сильных ливнях в Москве 26 августа

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в четверг, 26 августа, ожидаются сильные дожди.

«Москву начнёт накрывать завтра во второй половине дня, ближе к вечеру. Но самые интенсивные дожди прошумят в столице и окрестностях в четверг, особенно в ночь. В общей сложности на город прольётся до 15 мм осадков», — приводит ТАСС его слова.

Тишковец отметил, что в столице выпадет 20% месячной нормы осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе.