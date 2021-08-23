Метеоролог Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе.

«Осенняя погода у нас только по утрам — низкая температура до 10—11 часов утра. А потом солнце берёт своё. Первая половина недели будет солнечной, ожидается минимум дождей. В первые два дня будут низкие ночные температуры — в Подмосковье местами может быть около +5 °С. Днём — около +19 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, со второй половины дня среды ожидаются ежедневные продолжительные дожди. Ночные температуры станут выше, дневные окажутся немногим более +20 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Свердловской области усилилась вероятность образования смерчей.