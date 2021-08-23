Метеоролог Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе.
Метеоролог Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе
  • РИА Новости

«Осенняя погода у нас только по утрам — низкая температура до 10—11 часов утра. А потом солнце берёт своё. Первая половина недели будет солнечной, ожидается минимум дождей. В первые два дня будут низкие ночные температуры — в Подмосковье местами может быть около +5 °С. Днём — около +19 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, со второй половины дня среды ожидаются ежедневные продолжительные дожди. Ночные температуры станут выше, дневные окажутся немногим более +20 °С.

Ранее, как сообщало URA.RU, главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Свердловской области усилилась вероятность образования смерчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить