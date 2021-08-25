В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

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В Москве задержали двух граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

«Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, — ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в полиции.

По имеющимся данным, подозреваемые открыли кредитную организацию, не имевшую лицензии на осуществление банковской деятельности. Средства клиентов обналичивали с комиссией в размере 10%.

Нелегальный оборот мог составлять более 465 млн рублей.

Отмечается, что сотрудники полиции провели 17 обысков. Изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что полицейские Ханты-Мансийского автономного округа совместно с сотрудниками ФСБ по Тюменской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

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