В ХМАО задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа совместно с сотрудниками ФСБ по Тюменской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по ХМАО.

«По версии следствия, в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые были нацелены на то, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов», — заявили в ведомстве.

«Однодневки» получали деньги за мнимые сделки по выполнению услуг, среди которых налоговое и бухгалтерское сопровождение.

Установлены трое подозреваемых, двое из которых уже задержаны. Заведено уголовное дело.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.