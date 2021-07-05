В ХМАО задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по ХМАО.
«По версии следствия, в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые были нацелены на то, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов», — заявили в ведомстве.
«Однодневки» получали деньги за мнимые сделки по выполнению услуг, среди которых налоговое и бухгалтерское сопровождение.
Установлены трое подозреваемых, двое из которых уже задержаны. Заведено уголовное дело.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.