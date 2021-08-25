Путин поддержал идею ввести в школах традицию поднимать флаг России

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести в традицию церемонию подъёма государственного флага в школах.

Комментируя соответствующее предложение одного из участников его встречи с представителями общественности, глава государства напомнил, что во многих странах в учебных заведениях и прочих учреждениях символы государства вывешиваются ежедневно.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, совершенно точно должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт», — сказал он.

25 августа Путин провёл онлайн-встречу, в которой приняли участие учителя и преподаватели вузов, студенты, абитуриенты и ученики школ.

В частности, российский лидер предложил объявить 2023-й годом педагога, заявил о необходимости совершенствовать оплату их труда, а также приветствовал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам.