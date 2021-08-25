Военные самолёты сели на трассу в Воронежской области в ходе учений

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В Воронежской области военные самолёты совершили посадку на трассу Е38 Курск — Саратов в ходе учений, в которых принимают участие более 500 военнослужащих и свыше 20 единиц техники.
Военные самолёты сели на трассу в Воронежской области в ходе учений
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Смешанная авиационная группировка Западного военного округа совершила посадку на аэродромный участок трассы Е38 Курск — Саратов в Воронежской области», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Западного военного округа.

По данным округа, посадка проведена в ходе учений, в которых принимают участие более 500 военнослужащих наземных и авиационных служб и свыше 20 единиц авиационной и специальной военной техники.

Ранее сообщалось, что российские военные провели учения с использованием танков в горах Таджикистана.

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