Суд продлил экс-мэру Томска Кляйну срок содержания под домашним арестом

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Советский районный суд Томска продлил срок содержания под домашним арестом экс-мэру города Ивану Кляйну, в отношении которого с марта была изменена мера пресечения, когда он после операции был переведён из СИЗО.
Суд продлил экс-мэру Томска Кляйну срок содержания под домашним арестом
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«Мера пресечения не изменена, оставлена прежней до 26 ноября», — приводит ТАСС сообщение суда.

В марте Советский районный суд Томска отпустил Кляйна из СИЗО под домашний арест на полгода после перенесённой в феврале операции по удалению опухоли почки и надпочечника.

В апреле он перенёс вторую операцию — на щитовидной железе. Бывший глава города находится дома по месту прописки.

В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела — о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.

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