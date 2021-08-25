Суд продлил экс-мэру Томска Кляйну срок содержания под домашним арестом

Советский районный суд Томска продлил срок содержания под домашним арестом экс-мэру города Ивану Кляйну, в отношении которого с марта была изменена мера пресечения, когда он после операции был переведён из СИЗО.

«Мера пресечения не изменена, оставлена прежней до 26 ноября», — приводит ТАСС сообщение суда.

В марте Советский районный суд Томска отпустил Кляйна из СИЗО под домашний арест на полгода после перенесённой в феврале операции по удалению опухоли почки и надпочечника.

В апреле он перенёс вторую операцию — на щитовидной железе. Бывший глава города находится дома по месту прописки.

В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела — о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.