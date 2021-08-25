Суд продлил экс-мэру Томска Кляйну срок содержания под домашним арестом
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«Мера пресечения не изменена, оставлена прежней до 26 ноября», — приводит ТАСС сообщение суда.
В марте Советский районный суд Томска отпустил Кляйна из СИЗО под домашний арест на полгода после перенесённой в феврале операции по удалению опухоли почки и надпочечника.
В апреле он перенёс вторую операцию — на щитовидной железе. Бывший глава города находится дома по месту прописки.
В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела — о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.