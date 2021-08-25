Военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину по делу о взятке

Военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Кириллу Черкалину по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

22 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и мошенничество.

Суд также лишил его звания подполковника запаса и запретил ему занимать должности в правоохранительных органах три года после освобождения.

Черкалин был задержан и отправлен под арест в апреле 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.