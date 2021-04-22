Экс-сотрудник ФСБ Черкалин приговорён к семи годам колонии

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и мошенничество.

«Путём частичного сложения окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбыванием в колонии строгого режима», — цитирует РИА Новости решение судьи Вадима Корчагина.

Суд также лишил Черкалина звания подполковника запаса и запретил ему занимать должности в правоохранительных органах три года после освобождения.

Ранее сообщалось, что Черкалин попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.

Он был задержан и отправлен под арест в апреле 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.