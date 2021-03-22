Полковник ФСБ Черкалин попросил рассмотреть его дело в особом порядке

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Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ России Кирилл Черкалин попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, заявил судья Московского гарнизонного военного суда Вадим Корчагин.
Полковник ФСБ Черкалин попросил рассмотреть его дело в особом порядке
  • РИА Новости

Как следует из материалов дела, Черкалин в 2019 году заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

«В материалах есть показания Черкалина, изобличившего участников другого судопроизводства. Имеется препроводительное представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — цитирует судью ТАСС.

Черкалин был задержан и отправлен под арест в апреле 2019 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

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