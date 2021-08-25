В строящемся доме в Воронеже загорелись четыре этажа

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Четыре этажа строящегося многоэтажного дома в Воронеже охватил пожар.
В строящемся доме в Воронеже загорелись четыре этажа
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

«Сообщение о загорании фасада строящегося 20-этажного здания поступило в 09:45. По предварительным данным, горят этажи с первого по четвёртый», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что пожарные на данный момент принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания.

Местные СМИ опубликовали в Twitter фотографии с места происшествия.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Будённовске в Ставропольском крае.

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