В строящемся доме в Воронеже загорелись четыре этажа

Четыре этажа строящегося многоэтажного дома в Воронеже охватил пожар.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

«Сообщение о загорании фасада строящегося 20-этажного здания поступило в 09:45. По предварительным данным, горят этажи с первого по четвёртый», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что пожарные на данный момент принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания.

Местные СМИ опубликовали в Twitter фотографии с места происшествия.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Будённовске в Ставропольском крае.