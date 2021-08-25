В строящемся доме в Воронеже загорелись четыре этажа
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.
«Сообщение о загорании фасада строящегося 20-этажного здания поступило в 09:45. По предварительным данным, горят этажи с первого по четвёртый», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что пожарные на данный момент принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания.
Местные СМИ опубликовали в Twitter фотографии с места происшествия.
Воронежские спасатели потушили пожар в жилом комплексе https://t.co/P9tDp9yf1u#Воронеж#Происшествие#Пожарpic.twitter.com/bbNyoGjYQy— МОЁ! Online. Воронеж (@moe_online) August 25, 2021
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Будённовске в Ставропольском крае.