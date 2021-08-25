На Чукотке и в Магаданской области выявлен наибольший отток жителей

Росстат назвал российские регионы с наибольшим оттоком населения, передаёт РБК. По данным ведомства, в 2020 году внутренняя миграция оказалась на минимальном за девять лет уровне.

Среди субъектов с сильнейшим оттоком жителей в другие регионы лидируют Чукотка, Магаданская область, Коми, Мурманская область и ЕАО.

Отмечается, что чаще всего россияне переезжали с севера на юг и с востока на запад. По внутренней миграции в первой пятёрке оказались Севастополь, Ленинградская и Калининградская области, Адыгея и Подмосковье.

Всего в 2020 году в России 3,52 млн человек переехали из одного региона в другой (в 2019 году их было 4,04 млн, а годом ранее — 4,34 млн).

Эксперты объяснили такую тенденцию тем, что в период пандемии люди боялись менять место жительства. Кроме того, были ограничения на перемещения и общее замедление экономики.

Как пояснил демограф Алексей Ракша, люди едут либо туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где выше зарплаты и больше работы. Большое количество внутренних мигрантов в Адыгее он объяснил тем, что северо-западная часть республики граничит с бурно растущим Краснодаром. По его словам, «фактически это агломерация Краснодара».

Ранее сообщалось, что наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен за последние годы в Севастополе.