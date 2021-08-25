В Счётной палате назвали число пенсионеров в России

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Число пенсионеров в России на 1 апреля 2021 года составило 42,6 млн, следует из доклада Счётной палаты.
В Счётной палате назвали число пенсионеров в России
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«По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тыс.», — говорится в документе.

Как отмечается, страховые пенсии получают 38 779,75 тыс. человек, из них по старости — 35 357,27 тыс.

Число работающих пенсионеров — 8,6 млн, проинформировали в ведомстве.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию».

Глава государства постановил произвести гражданам, постоянно проживающим в России и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, назначенных в соответствии с Законом от 12 февраля 1993 года №4468–I, единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Она должна быть произведена в сентябре соответствующими органами на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи заявления.

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