На Чукотке продлили ограничения из-за коронавируса
- Reuters
«В Чукотском автономном округе действие ряда ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, продлили до 30 сентября включительно», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.
Ранее сообщалось, что действующие в Тюменской области коронавирусные ограничения губернатор региона Александр Моор продлил до 1 сентября.