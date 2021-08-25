На Чукотке продлили ограничения из-за коронавируса

Действие ограничительных мер, введённых в Чукотском автономном округе из-за коронавируса, продлили до 30 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

«В Чукотском автономном округе действие ряда ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, продлили до 30 сентября включительно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на Чукотке по-прежнему запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

Ранее сообщалось, что действующие в Тюменской области коронавирусные ограничения губернатор региона Александр Моор продлил до 1 сентября.