Четыре человека пропали во время сплава по реке в Хабаровском крае

В Хабаровском крае организовали поиски троих взрослых и ребёнка, пропавших во время сплава по реке Горин. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин в Солнечном районе незарегистрированная группа из четырёх человек, в том числе несовершеннолетней 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок», — приводит ТАСС сообщение.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Как отмечается, прокуратура Солнечного района проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, пропавших в результате схода селевого потока в Карадахской теснине.