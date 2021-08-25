Четыре человека пропали во время сплава по реке в Хабаровском крае
«Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин в Солнечном районе незарегистрированная группа из четырёх человек, в том числе несовершеннолетней 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок», — приводит ТАСС сообщение.
В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.
Как отмечается, прокуратура Солнечного района проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что дагестанские спасатели ищут двух туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, пропавших в результате схода селевого потока в Карадахской теснине.