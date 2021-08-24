В Самарской области локализовали природный пожар в Кинельском районе, который угрожал трём населённым пунктам.

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 22:15 (21:15 мск) объявлена локализация пожара, распространение огня остановлено», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Кинельском районе природный пожар угрожает трём населённым пунктам, в том числе городу Кинель и сёлам Язевка и Угорье.

В МЧС отмечали, что в тушении задействованы 98 человек и 38 единиц техники, а также самолёт Ил-76 и два пожарных поезда.