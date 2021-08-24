В Самарской области трём населённым пунктам угрожает природный пожар

В Самарской области природный пожар в Кинельском районе угрожает трём населённым пунктам, в том числе городу Кинель и сёлам Язевка и Угорье. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, происходит горение сухой травы и камыша. Площадь активного горения составляет 3 га.

«Погибших и пострадавших нет. Существует угроза перехода огня на три населённых пункта: г. о. Кинель, село Язевка, село Угорье», — цитирует сообщение ТАСС.

В тушении задействованы 98 человек и 38 единиц техники. Также привлечён самолёт Ил-76 и два пожарных поезда.

Ранее в МЧС России заявили, что обстановку с лесными пожарами в Приволжском федеральном округе оценивают как сложную.