Около 250 сотрудников отелей в Подмосковье научат основам экскурсоводоведения

Порядка 250 сотрудников из 900 отелей в Московской области подали заявки на прохождение обучения основам экскурсоводоведения.

Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе комитета по туризму Подмосковья.

Соответствующий образовательный проект для сотрудников отелей разработан в профильном ведомстве Московской области совместно с Минкультуры.

Заявки на обучение принимались до 20 августа. В рамках программы сотрудники получат все необходимые знания о том, какие есть места показа и культурного отдыха в шаговой доступности от гостиницы и в регионе в целом.

По окончании обучения все участники проекта получат специальные сертификаты.

Как пишет «Подмосковье сегодня», проект стартует уже в следующем месяце.

В пресс-службе Комитета по туризму Московской области ранее сообщили, что за полгода в регионе открыли порядка 30 объектов туристской индустрии.