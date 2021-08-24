Около 250 сотрудников отелей в Подмосковье научат основам экскурсоводоведения
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе комитета по туризму Подмосковья.
Соответствующий образовательный проект для сотрудников отелей разработан в профильном ведомстве Московской области совместно с Минкультуры.
Заявки на обучение принимались до 20 августа. В рамках программы сотрудники получат все необходимые знания о том, какие есть места показа и культурного отдыха в шаговой доступности от гостиницы и в регионе в целом.
По окончании обучения все участники проекта получат специальные сертификаты.
Как пишет «Подмосковье сегодня», проект стартует уже в следующем месяце.
В пресс-службе Комитета по туризму Московской области ранее сообщили, что за полгода в регионе открыли порядка 30 объектов туристской индустрии.