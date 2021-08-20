В Подмосковье открыли около 30 объектов туриндустрии за полгода
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- РИА Новости
Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что больше всего таких объектов открыли в Дмитрове, Наро-Фоминске и Одинцове. Чаще всего открывали кафе, пляжи, рестораны и отели.
Как уточнили в комитете, подобная динамика позитивно сказывается на туристической привлекательности региона.
Согласно приведённым в сообщении данным, до конца лета в области заполнено свыше 90% отелей, гостиниц, хостелов и санаториев.
Как ранее передавало ФАН, в Москве оценили рост оборота заведений общепита.