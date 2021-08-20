В Подмосковье открыли около 30 объектов туриндустрии за полгода

Пресс-служба комитета по туризму Московской области сообщила, что порядка 30 объектов туристской индустрии открыли в регионе за первые шесть месяцев текущего года.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что больше всего таких объектов открыли в Дмитрове, Наро-Фоминске и Одинцове. Чаще всего открывали кафе, пляжи, рестораны и отели.

Как уточнили в комитете, подобная динамика позитивно сказывается на туристической привлекательности региона.

Согласно приведённым в сообщении данным, до конца лета в области заполнено свыше 90% отелей, гостиниц, хостелов и санаториев.

Как ранее передавало ФАН, в Москве оценили рост оборота заведений общепита.