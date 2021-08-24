До конца августа в Подмосковье завершат газификацию 100 населённых пунктов

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В Подмосковье наращивают темп работ по реализации президентской программы «Социальная газификация».
До конца августа в Подмосковье завершат газификацию 100 населённых пунктов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом в комментарии телеканалу «360» рассказал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что в регионе намерены сделать подарок жителям Подмосковья ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье октября.

«Мы хотим сделать подарок жителям Подмосковья. Я уже сказал, что мы догазифицировали 52 населённых пункта. К концу августа мы поставили перед собой задачу выполнить 100 населённых пунктов», — сказал он.

По словам представителя «Мособлгаза», работы в регионе уже идут с опережением графика. 

Ранее стало известно, что в Подмосковье запустят ещё 11 мобильных офисов социальной газификации.

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