В Подмосковье запустят ещё 11 мобильных офисов социальной газификации
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Об этом сообщает телеканал «360».
«По общению с жителями есть понимание, что мобильные офисы социальной газификации будут более востребованными. Поскольку офис будет курсировать там, где он необходим жителям. Без выходных приезжать в те населённые пункты, где его ждут», — заявил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.
В регионе открыто шесть стационарных офисов. Мобильный офис выполняет те же функции, что и стационарный: оказывает 12 услуг по газификации, оформлению дома, регистрации, социальным услугам.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.