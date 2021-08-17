В Подмосковье запустят ещё 11 мобильных офисов социальной газификации

В Московской области запустят ещё 11 мобильных офисов социальной газификации до 15 сентября. Первый открылся в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По общению с жителями есть понимание, что мобильные офисы социальной газификации будут более востребованными. Поскольку офис будет курсировать там, где он необходим жителям. Без выходных приезжать в те населённые пункты, где его ждут», — заявил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

В регионе открыто шесть стационарных офисов. Мобильный офис выполняет те же функции, что и стационарный: оказывает 12 услуг по газификации, оформлению дома, регистрации, социальным услугам.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.