Путин поручил усилить систему лесоохраны в России

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Президент России Владимир Путин поручил усилить систему лесоохраны в российских регионах. По его словам, правительство дополнительно выделит 24 млрд рублей на защиту лесов.
Путин поручил усилить систему лесоохраны в России
  • Reuters

«Нам нужно извлечь уроки (из опыта природных пожаров. — RT), кардинально усилить систему лесоохраны», — сказал Путин в ходе выступления перед участниками съезда «Единой России»

Он поручил правительству проработать данный вопрос, определить полномочия уровней власти в этой сфере, а также предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении ЧС.

«Чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим ещё 24 млрд рублей», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.

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