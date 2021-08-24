Путин поручил усилить систему лесоохраны в России

Президент России Владимир Путин поручил усилить систему лесоохраны в российских регионах. По его словам, правительство дополнительно выделит 24 млрд рублей на защиту лесов.

«Нам нужно извлечь уроки (из опыта природных пожаров. — RT), кардинально усилить систему лесоохраны», — сказал Путин в ходе выступления перед участниками съезда «Единой России»

Он поручил правительству проработать данный вопрос, определить полномочия уровней власти в этой сфере, а также предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении ЧС.

«Чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим ещё 24 млрд рублей», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.