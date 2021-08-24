Автоэксперт дал советы водителям в случае появления на дороге лося

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Период гона диких животных — время предельной осторожности водителей на дороге. Автоэксперт Алексей Хресин дал несколько советов, как вести себя при встрече с лосем.
Автоэксперт дал советы водителям в случае появления на дороге лося
  • Pixabay

В беседе с Inforeactor он отметил, что в таких случаях многое решает удача.

«Это несколько сотен килограммов живого веса, и столкновение с ним будет иметь очень тяжёлые последствия для вас и лося. Это животное, и оно напугано в неестественной среде обитания. Надо смотреть на знак «Дикие животные», сбросить скорость после него и смотреть по сторонам», — утверждает эксперт.

По словам Хресина, не стоит надеяться на то, что животное вас пропустит: лучше затормозить и подождать, пока оно пройдёт. 

Он также напомнил, что с места аварии уезжать не стоит: лучше выплатить штраф, чем восстанавливать права и провести 15 суток в изоляторе. 

«После столкновения с лосем уехать самостоятельно не получится и, чтобы избежать лишения прав, лучше вызвать ГАИ. Некоторые водители раньше закидывали мясо в багажник и уезжали. Делать так не стоит», — заключил автоэксперт.

В июле в Тюменской области в результате ДТП из-за вышедшего на трассу лося погибла семья из трёх человек.

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