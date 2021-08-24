Названы сферы с высокой зарплатой для молодых специалистов

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HR-специалист Александр Перцовский назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без какого-то опыта и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.
Названы сферы с высокой зарплатой для молодых специалистов
  • Pixabay

В комментарии Inforeactor он отметил, что активнее всего сейчас развиваются отрасли промышленного строительства, добыча полезных ископаемых и IT-сфера. Кроме того, достойно оплачивается труд в области машиностроения и инженерии. 

По словам HR-специалиста, для хорошей зарплаты не везде требуется высшее образование — например, в IT корочки университетов значение имеют минимальное.

«На хорошую зарплату могут рассчитывать инженеры-проектировщики. Здесь будет востребованность, соответственно, будет возможность быстрого старта и роста зарплаты. IT также всё ещё в тренде. И там всё менее консервативно. В IT могут трудиться люди со средним образованием, но с хорошим знанием каких-либо языков и богатым портфолио», — рассказывает Перцовский.

Он также отметил, что тренды на финансовый менеджмент, а также финансисты и маркетологи постоянно теряют в спросе. Однако если соискатель имеет качественное образование, то на старте карьеры вполне способен получать и более 100 тыс. рублей. 

«Я вот знаю, что ряд компаний готовы платить от 120 тыс. маркетологу-аналитику. Должен быть хороший практический багаж, знание языков. Нужно с третьего курса специалисту, который претендует на такое, думать о стажировках за рубежом или в крупных компаниях, куда его потом могут взять работать за очень хорошие деньги», — заключил HR-специалист.

HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр Джамиль Сулейманов ранее заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.

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