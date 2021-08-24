Участникам фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» расскажут о мерах поддержки фермеров
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам главы Минсельхоза Московской области Сергея Воскресенского, фермеры смогут заключить контракты для развития своих хозяйств. Он также рассказал о доступных мерах поддержки, реализуемых властями региона.
«На фестивале будет уникальная возможность и пообщаться, и задать все вопросы, рассказать о действующих и новых мерах поддержки. О том, какие есть суммы, виды, формы субсидий», — сказал он.
Воскресенский добавил, что в прошлом году в Подмосковье благодаря 11 грантам для начинающих фермеров и 14 грантам «Агростартапа» было создано 20 фермерских хозяйств.
В июле он сообщил, что ведомство разработало около 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона.