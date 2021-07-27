В Минсельхозе Подмосковья разработали меры поддержки для начинающих фермеров

Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что ведомство разработало около 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках поддержки фермеров региона для потенциальных заявителей, планирующих принять участие в конкурсе по отбору проектов «Агростартап» в текущем году, сотрудниками министерства разрабатываются бизнес-планы. На сегодня подготовлено порядка 50 проектов», — сказал Воскресенский.

Как, в свою очередь, передаёт «Подмосковье сегодня», среди основных направлений — разведение молочного крупного рогатого скота, овец и коз, производство сырого молока, выращивание плодовых и ягодных культур и пресноводное рыбоводство.

Ранее сообщалось, что объём экспорта продукции агропромышленного комплекса в Ставропольском крае в 2021 году превысил $100 млн.