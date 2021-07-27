В Минсельхозе Подмосковья разработали меры поддержки для начинающих фермеров

Короткая ссылка
Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что ведомство разработало около 50 бизнес-планов для начинающих фермеров региона.
В Минсельхозе Подмосковья разработали меры поддержки для начинающих фермеров
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках поддержки фермеров региона для потенциальных заявителей, планирующих принять участие в конкурсе по отбору проектов «Агростартап» в текущем году, сотрудниками министерства разрабатываются бизнес-планы. На сегодня подготовлено порядка 50 проектов», — сказал Воскресенский.

Как, в свою очередь, передаёт «Подмосковье сегодня», среди основных направлений — разведение молочного крупного рогатого скота, овец и коз, производство сырого молока, выращивание плодовых и ягодных культур и пресноводное рыбоводство.

Ранее сообщалось, что объём экспорта продукции агропромышленного комплекса в Ставропольском крае в 2021 году превысил $100 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить