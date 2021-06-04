Объём экспорта продукции АПК в Ставропольском крае превысил $100 млн в 2021 году

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Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса в Ставропольском крае в 2021 году превысил $100 млн.
Объём экспорта продукции АПК в Ставропольском крае превысил $100 млн в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«Это 200 тыс. т товара, в основном зерновые, подсолнечное масло, мясо», — заявил замминистра Дмитрий Фролко.

Количество стран, с которыми работает край, достигло 62.

В 2021 году планируется отправить на экспорт товары на $448 млн.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.

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