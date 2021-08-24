Движение по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь возобновлено
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор».
«Всё верно, открыли (движение)», — сообщили там.
Ранее стало известно, что федеральная трасса Пермь — Екатеринбург недалеко от города Ревды закрыта для движения транспорта из-за природного пожара.
Сообщалось также, что площадь природного пожара в Свердловской области, из-за которого перекрыли участок трассы, составляет 50 га.