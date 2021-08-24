Движение по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь возобновлено

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Движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург, которое ранее было перекрыто в Свердловской области из-за пожара, возобновлено.
Движение по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь возобновлено
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор».

«Всё верно, открыли (движение)», — сообщили там.

Ранее стало известно, что федеральная трасса Пермь — Екатеринбург недалеко от города Ревды закрыта для движения транспорта из-за природного пожара.

Сообщалось также, что площадь природного пожара в Свердловской области, из-за которого перекрыли участок трассы, составляет 50 га.

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