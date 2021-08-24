ТАСС: федеральная трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара

Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург недалеко от города Ревды в Свердловской области закрыта для движения транспорта из-за природного пожара.

© Наталья Селиверстова

РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор». «Трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за пожара», — сказала собеседница агентства. В пресс-службе УГИБДД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Как отмечает агентство, комментария пресс-службы регионального ГУ МЧС получить не удалось. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об увеличении площади лесных пожаров до 1775 га.