ТАСС: федеральная трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара
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- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за пожара», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе УГИБДД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Как отмечает агентство, комментария пресс-службы регионального ГУ МЧС получить не удалось.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об увеличении площади лесных пожаров до 1775 га.