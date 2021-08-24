ТАСС: федеральная трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара

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Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург недалеко от города Ревды в Свердловской области закрыта для движения транспорта из-за природного пожара.
ТАСС: федеральная трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за пожара», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе УГИБДД по региону пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Как отмечает агентство, комментария пресс-службы регионального ГУ МЧС получить не удалось.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об увеличении площади лесных пожаров до 1775 га.

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