В Самарской области в рамках «Армии-2021» покажут танк Т-72Б3

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Из Оренбуржья в Самарскую область привезут модернизированный танк Т-72Б3 для демонстрации в рамках военно-технического форума «Армия-2021».
В Самарской области в рамках «Армии-2021» покажут танк Т-72Б3
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Усовершенствованная модель боевой машины оснащена новой системой управления огнём «Сосна-У», дисплейным комплексом механика-водителя, камерой заднего обзора и автоматом переключения передач. При этом вести огонь из модернизированного танка может не только наводчик, но и командир.

Президент России Владимир Путин ранее принял участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и армейских международных игр «АрМИ-2021» в парке «Патриот».

RT вёл прямую трансляцию.

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