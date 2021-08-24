В Самарской области в рамках «Армии-2021» покажут танк Т-72Б3

Из Оренбуржья в Самарскую область привезут модернизированный танк Т-72Б3 для демонстрации в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Усовершенствованная модель боевой машины оснащена новой системой управления огнём «Сосна-У», дисплейным комплексом механика-водителя, камерой заднего обзора и автоматом переключения передач. При этом вести огонь из модернизированного танка может не только наводчик, но и командир.

Президент России Владимир Путин ранее принял участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и армейских международных игр «АрМИ-2021» в парке «Патриот».

RT вёл прямую трансляцию.