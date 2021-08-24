В Самарской области в рамках «Армии-2021» покажут танк Т-72Б3
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Усовершенствованная модель боевой машины оснащена новой системой управления огнём «Сосна-У», дисплейным комплексом механика-водителя, камерой заднего обзора и автоматом переключения передач. При этом вести огонь из модернизированного танка может не только наводчик, но и командир.
Президент России Владимир Путин ранее принял участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021» и армейских международных игр «АрМИ-2021» в парке «Патриот».
RT вёл прямую трансляцию.