В МВД назвали число ДТП с электросамокатами в Москве за семь месяцев 2021 года
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, она отметила, что в результате данных происшествий погибли два человека.
«За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности — электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы», — сказала она.
Волк уточнила, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.