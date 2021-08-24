В МВД назвали число ДТП с электросамокатами в Москве за семь месяцев 2021 года

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве за семь месяцев текущего года произошло более 50 ДТП с участием электросамокатов.
В МВД назвали число ДТП с электросамокатами в Москве за семь месяцев 2021 года
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, она отметила, что в результате данных происшествий погибли два человека.

«За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности — электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы», — сказала она.

Волк уточнила, что почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.

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