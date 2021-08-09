В Общероссийском объединении пассажиров прокомментировали ситуацию с самокатами
- РИА Новости
«Самокаты и велосипеды — это транспорт последней мили, условно говоря, они выполняют функцию доставки конкретного человека от метрополитена до его дома либо офиса», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его мнению, в ближайшее время оцифруют и велосипеды, и самокаты, поскольку появится закон о средствах индивидуальной мобильности.
«Но мы должны понимать, если мы устанавливаем скоростные ограничения, места движения для самокатов, то мы должны каким-то образом всё это администрировать», — отметил Зотов.
Как считает эксперт, могут появиться какие-либо цифровые коды, сертификаты, которые будут сканироваться в том числе видеокамерами в городе.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.