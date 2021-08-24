В России стартовали учения по материально-техническому обеспечению ВС

Более 1,5 тыс. военных и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС России, которые пройдут на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Как сообщили в ведомстве, учения, стартовавшие 24 августа, пройдут под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Ранее сообщалось, что в Тверской области прошли учения лётного состава истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Ленинградского объединения ВВС и ПВО. В тренировках приняли участие 15 самолётов и более 80 специалистов лётного и инженерно-технического состава.