В Тверской области прошли учения экипажей Ленинградского объединения ВВС и ПВО

В Тверской области прошли учения лётного состава истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Ленинградского объединения ВВС и ПВО. В тренировках приняли участие 15 самолётов и более 80 специалистов лётного и инженерно-технического состава.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Лётчики выполнили полёты с ведением учебных воздушных боёв. В ходе тренировок была применена фотострельба на малых и предельно малых высотах. Данный вид учений — это фиксация условной атаки на другой самолёт с применением специальной фотоаппаратуры.

Также в ходе учений отработаны перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных средств, взаимодействие с зенитными ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, уход от атаки условного противника.

К занятиям привлекли около 15 истребителей, а также более 80 специалистов лётного и инженерно-технического состава.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.