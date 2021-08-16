В Тверской области прошли учения экипажей Ленинградского объединения ВВС и ПВО
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Лётчики выполнили полёты с ведением учебных воздушных боёв. В ходе тренировок была применена фотострельба на малых и предельно малых высотах. Данный вид учений — это фиксация условной атаки на другой самолёт с применением специальной фотоаппаратуры.
Также в ходе учений отработаны перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных средств, взаимодействие с зенитными ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, уход от атаки условного противника.
К занятиям привлекли около 15 истребителей, а также более 80 специалистов лётного и инженерно-технического состава.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.