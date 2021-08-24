Правительство расширило меры поддержки птицеводов

Короткая ссылка
Правительство России расширило меры поддержки птицеводов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Правительство расширило меры поддержки птицеводов
  • Pixabay

«Племенные птицеводческие заводы и фермы смогут рассчитывать на господдержку. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение будет способствовать наращиванию сырьевой базы для российских птицеводческих предприятий, дальнейшему развитию производства мяса птицы, а также инкубационного яйца», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что «речь идёт о возмещении части прямых затрат на строительство и модернизацию комплексов, занимающихся созданием племенного материала для отечественных птицеводов».

«Этот механизм поддержки позволяет единоразово получить средства федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных предприятий. Ранее таким инструментом могли пользоваться предприятия, занимающиеся в том числе созданием или модернизацией плодохранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров, овцеводческих ферм. Теперь такая возможность появится и у тех аграриев, которые развивают племенное птицеводство. Согласно новому постановлению, государство компенсирует им до 20% стоимости объекта», — сообщили в пресс-службе правительства.

Также сообщается, что «господдержка будет предоставляться в рамках государственной программы развития сельского хозяйства».

«По расчётам Минсельхоза, такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году практически полностью заместить импортный племенной материал отечественным», — добавили в кабмине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти обсуждают различные варианты поддержки сёл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить