Правительство расширило меры поддержки птицеводов

Правительство России расширило меры поддержки птицеводов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Племенные птицеводческие заводы и фермы смогут рассчитывать на господдержку. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение будет способствовать наращиванию сырьевой базы для российских птицеводческих предприятий, дальнейшему развитию производства мяса птицы, а также инкубационного яйца», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что «речь идёт о возмещении части прямых затрат на строительство и модернизацию комплексов, занимающихся созданием племенного материала для отечественных птицеводов».

«Этот механизм поддержки позволяет единоразово получить средства федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных предприятий. Ранее таким инструментом могли пользоваться предприятия, занимающиеся в том числе созданием или модернизацией плодохранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров, овцеводческих ферм. Теперь такая возможность появится и у тех аграриев, которые развивают племенное птицеводство. Согласно новому постановлению, государство компенсирует им до 20% стоимости объекта», — сообщили в пресс-службе правительства.

Также сообщается, что «господдержка будет предоставляться в рамках государственной программы развития сельского хозяйства».

«По расчётам Минсельхоза, такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году практически полностью заместить импортный племенной материал отечественным», — добавили в кабмине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти обсуждают различные варианты поддержки сёл.