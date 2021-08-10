Путин рассказал о рассмотрении различных вариантов поддержки сёл

Российские власти обсуждают различные варианты поддержки сёл. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

По его словам, ежегодно будут выделяться дополнительные средства на мелиорацию.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут прокомментировал ситуацию с экспортом.