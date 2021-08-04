В Российском зерновом союзе прокомментировали ситуацию с экспортом

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Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут прокомментировал ситуацию с экспортом.
В Российском зерновом союзе прокомментировали ситуацию с экспортом
  • globallookpress.com

«Что касается экспорта, он будет определяться не только нашим желанием экспортировать, но и конъюнктурой мирового рынка и позицией основных экспортёров», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, многое зависит от того, будет ли спрос на экспорт и будет ли у России конкурентная цена.

«Сейчас во всём мире прогнозируется сокращение производства зерновых, в том числе пшеницы. Коснётся и США, и Канады, и ряда других стран. Соответственно, это всё влияет на цены, мировые цены растут. Возможно, это временное явление и цены снизятся. Нашей конкурентной способности в текущей ситуации достаточно», — пояснил Корбут.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жары на урожай в 2021 году.

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