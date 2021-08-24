В ГД поддержали идею ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в ОНФ предложили уголовную ответственность за подмену телефонных номеров.
В ГД поддержали идею ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Бороться с подменными номерами нужно... Что касается ответственности за сам процесс подмены — да, наверное, стоит это обсудить. Конечно же, это делается не ради забавы, а в основном для совершения противоправных действий», — уверен депутат.

Он отметил, что на площадке комитета совместно с Минцифры «уже прорабатывали решение» данной проблемы.

«Особенно беспокоит подмена номеров, происходящая за пределами России. Как правило, именно оттуда идут мошеннические звонки. Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечём на корню. Это то, что уже сейчас готовится к реализации», — добавил Боярский.

Ранее Общероссийский народный фронт предложил ввести уголовное наказание за махинации с телефонными номерами.

В частности, речь идёт об ответственности за организацию сервиса по подмене номеров и, возможно, сам процесс.

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